МИД объявил о зеркальных санкциях в отношении США

МИД России объявил о зеркальных санкциях и внесении в черный список 398 американских конгрессменов. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что приняли меры в ответ на очередную волну антироссийских санкций, введенных Белым домом 24 марта против 328 депутатов Госдумы Федерального собрания РФ .

«Вводятся "зеркальные" санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США . Указанные лица, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты, вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе», — говорится в заявлении.

Также в ответ на враждебные шаги Оттавы, которая «вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса» МИД РФ включил в черный список 87 канадских сенаторов. При этом в российском ведомстве подчеркнули, что планируют и дальше расширять «стоп-лист» и делать другие ответные шаги.