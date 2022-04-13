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24 минуты назад

МИД объявил о зеркальных санкциях в отношении конгрессменов США

Елена Прошина

МИД России объявил о зеркальных санкциях и внесении в черный список 398 американских конгрессменов. Об этом говорится в заявлении ведомства.

МИД объявил о зеркальных санкциях в отношении США
Фото: EPAEPA

В МИД отметили, что приняли меры в ответ на очередную волну антироссийских санкций, введенных Белым домом 24 марта против 328 депутатов Госдумы Федерального собрания РФ.

«Вводятся "зеркальные" санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США. Указанные лица, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты, вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе», — говорится в заявлении.

Им всем запрещен въезд в Россию.

В правительстве РФ раскрыли подробности о контрсанкциях

Также в ответ на враждебные шаги Оттавы, которая «вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса» МИД РФ включил в черный список 87 канадских сенаторов. При этом в российском ведомстве подчеркнули, что планируют и дальше расширять «стоп-лист» и делать другие ответные шаги.

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