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1 час назад

Марин Ле Пен высказалась о визите в Россию

Вероника Полынина

Кандидат на пост президента Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала условия своего визита в Москву в случае победы на выборах, сообщает РИА «Новости».

Марин Ле Пен высказалась о визите в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью телеканалу BFM Ле Пен заявила, что не видит причин ехать в Россию до окончания конфликта на Украине.

«Пока война не закончится, пока соглашение о мире между Украиной и Россией не будет заключено, пока Россия не уйдет с украинской территории, я не вижу никаких причин (ехать в РФ - ред.)», - сказала политик.

В том же интервью Марин Ле Пен отказалась считать ошибкой признание российской принадлежности Крыма, о чем она заявляла в 2014 году.

Ле Пен: я не «троянский конь» Путина

Первый тур выборов президента Франции состоялся 10 апреля. По его итогам действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а его главная соперница Марин Ле Пен — 23,15%. Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре голосования, который пройдет 24 апреля.

В мире,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,Владимир Путин,
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