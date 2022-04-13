Марин Ле Пен высказалась о визите в Россию

Кандидат на пост президента Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала условия своего визита в Москву в случае победы на выборах, сообщает РИА «Новости».
В интервью телеканалу BFM Ле Пен заявила, что не видит причин ехать в Россию до окончания конфликта на Украине.
«Пока война не закончится, пока соглашение о мире между Украиной и Россией не будет заключено, пока Россия не уйдет с украинской территории, я не вижу никаких причин (ехать в РФ - ред.)», - сказала политик.
В том же интервью Марин Ле Пен отказалась считать ошибкой признание российской принадлежности Крыма, о чем она заявляла в 2014 году.
Первый тур выборов президента Франции состоялся 10 апреля. По его итогам действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а его главная соперница Марин Ле Пен — 23,15%. Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре голосования, который пройдет 24 апреля.