Россия внесла в чёрный список 398 конгрессменов США

«В порядке реакции на очередную волну антироссийских санкций, введённых администрацией Джо Байдена против 328 депутатов Госдумы, что с учётом прежде внесённых в чёрный список российских парламентариев составляет практически весь её состав, вводятся зеркальные санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США», — говорится в заявлении МИДа РФ.