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39 минут назад

Россия внесла в чёрный список 398 конгрессменов США

Говорит Москваиещё 11

Россия внесла в чёрный список 398 конгрессменов США. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Россия внесла в чёрный список 398 конгрессменов США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В порядке реакции на очередную волну антироссийских санкций, введённых администрацией Джо Байдена против 328 депутатов Госдумы, что с учётом прежде внесённых в чёрный список российских парламентариев составляет практически весь её состав, вводятся зеркальные санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США», — говорится в заявлении МИДа РФ.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Россия ввела санкции против 87 канадских сенаторов.

В мире,Джозеф Байден,МИД России,Конгресс США,Госдума,
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