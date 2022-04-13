Генсек ООН заявил о невозможности всеобщего перемирия на Украине

Всеобщее перемирие на Украине в данный момент невозможно. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.
«В настоящий момент всеобщее перемирие на Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно не кажется возможным», — сказал он.
При этом Гутерриш не исключил возможность установления локальных режимов прекращения огня для облегчения гуманитарной ситуации в отдельных местах. По его словам, он уже обратился к России с соответствующими инициативами.
«Был сделан ряд предложений, и мы ждем ответа от РФ в их отношении. В числе инициатив локальное прекращение огня для коридоров доставки гуманитарной помощи, эвакуации и другие аспекты, которые смогут минимизировать влияние на гражданское население», — добавил Гутерриш.
Ранее Киев на день отказался от гуманитарных коридоров. Вице-премьер Украины Ирина Верешук объяснила решение «высоким уровнем опасности и соображениями безопасности».