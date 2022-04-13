Турция подготовила "дорожную карту" для туристов из России

Власти Турции планируют реализовать трехэтапную "дорожную карту", чтобы привлечь туристов из России, так как осознают, что из-за многочисленных санкций у наших путешественников остается не так много возможностей для отдыха за границей. На первом этапе нескольким крупным турецким туроператорам окажут кредитную поддержку в размере 300 миллионов долларов, которые позволят им осуществлять текущую деятельность и привлечь новых клиентов. Ведущие туроператоры Турции по-прежнему находятся в затруднительной ситуации после пандемии и опасаются падения спроса после начала спецоперации России на Украине.

Фото: ТАСС ТАСС

Поскольку экономические санкции Запада в отношении России затронули и авиакомпании, следующие два пункта "дорожной карты" призваны помочь россиянам решить проблемы с авиаперелетами. Многие российские компании сократили количество полетов за границу или перестали их осуществлять вовсе. Поэтому они не способны обеспечить достаточное количество мест на рейсах в Турцию для предполагаемого потока туристов. На втором этапе плана турецкие авиакомпании по согласованию с крупными турфирмами дополнительно выделят 1,5 миллиона пассажирских мест для перевозки туристов из России. И на завершающем этапе "дорожной карты" планируется создание новой авиакомпании, которая будет базироваться в Анталье и осуществлять чартерные перелеты между городами России и курортами Турции. Создание такой авиакомпании, по замыслу официальной Анкары, обеспечит возможность для полетов в Турцию еще миллиону россиян.

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Новая авиакомпания Турции будет базироваться в Анталье и осуществлять чартерные перелеты между городами России и турецкими курортами

В программе администрации президента Турции указано, что доходы от туризма в 2022 году предположительно могут возрасти на 82,4 процента и составить 22 миллиарда долларов. Турция в этом году собирается принять около семи миллионов российских туристов, и продолжающийся конфликт на Украине, из-за которого в прошлом месяце число туристов резко упало, не заставил правительство отказаться от осуществления намеченных планов.

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