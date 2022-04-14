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51 минуту назад

США готовят новые санкции против России

Газета.Ruиещё 2

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России в связи с ситуацией на Украине, передает РИА "Новости".

США готовят новые санкции против России
Фото: Emily Elconin/ReutersEmily Elconin/Reuters

Она указала, что речь об этом шла в ходе телефонного разговора американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Псаки подчеркнула, что "всегда можно сделать больше в плане санкций", "есть набор шагов, которые можно предпринять", например ввести ограничения против финансовых институтов и "вторичные санкции".

Ранее Псаки заявляла, что введением санкций против России США рассчитывают на остановку спецоперации РФ на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет хронику событий.

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