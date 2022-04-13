Байден продлил режим ЧП в США из-за России

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения в стране из-за «вредоносной деятельности» правительства России. Об этом сообщается в заявлении Белого дома, передает ТАСС.

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Режим ЧП в США был введен 15 апреля 2021 года. Его продление, исходя из сообщения Белого дома, стало необходимым «для устранения необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, появившейся в результате вредоносной зарубежной деятельностью правительства Российской Федерации».