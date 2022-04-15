Макрон увеличивает отрыв от Ле Пен

Президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, увеличил на два процентных пункта отрыв от кандидата "Национального объединения" Марин Ле Пен перед вторым туром выборов главы Пятой республики, который пройдет 24 апреля. Об этом сообщила в пятницу социологическая служба BVA.

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В сообщении отмечается, что по итогам опроса, проведенного 13-14 апреля, за Макрона готовы проголосовать 54%, а за Ле Пен - 46% респондентов.

По данным исследований этой же компании, проведенных 6-7 апреля, в случае второго тура с участием этих политиков Макрона были готовы поддержать 53%, а Ле Пен 47% опрошенных.

По мнению социологов, явка во втором туре может составить 73%, что сопоставимо с участием населения в первом туре, когда на избирательные участки пришли 73,7% французов.

В опросе приняли участие около 1,5 тыс. французов, обладающих активным избирательным правом.