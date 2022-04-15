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1 час назад

Макрон увеличивает отрыв от Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции

ТАССиещё 3

Президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, увеличил на два процентных пункта отрыв от кандидата "Национального объединения" Марин Ле Пен перед вторым туром выборов главы Пятой республики, который пройдет 24 апреля. Об этом сообщила в пятницу социологическая служба BVA.

Макрон увеличивает отрыв от Ле Пен
Фото: ReutersReuters

В сообщении отмечается, что по итогам опроса, проведенного 13-14 апреля, за Макрона готовы проголосовать 54%, а за Ле Пен - 46% респондентов.

По данным исследований этой же компании, проведенных 6-7 апреля, в случае второго тура с участием этих политиков Макрона были готовы поддержать 53%, а Ле Пен 47% опрошенных.

По мнению социологов, явка во втором туре может составить 73%, что сопоставимо с участием населения в первом туре, когда на избирательные участки пришли 73,7% французов.

В опросе приняли участие около 1,5 тыс. французов, обладающих активным избирательным правом.

Первый тур президентских выборов состоялся во Франции 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. После обработки всех бюллетеней Макрон получил 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Во втором туре, который пройдет 24 апреля, повторится дуэль прошлых выборов, когда в финальном поединке за Елисейский дворец сошлись эти же политики. В 2017 году Макрон получил 66,1%, Ле Пен - 33,9% голосов избирателей.

В мире,Эмманюэль Макрон,Марин Ле Пен,
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