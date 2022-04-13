Ле Пен озвучила позицию по поставкам оружия Украине

Кандидат от крайней правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала продолжить поставки оборонительного оружия Украине в случае своей победы на выборах президента Франции . Ее слова приводит ТАСС.

При этом она усомнилась в необходимости поставлять Киеву наступательное вооружение. По словам Ле Пен, Франция должна избегать эскалации российско-украинского конфликта и его распространения на другие страны.

Также во время пресс-конференции в Париже она заверила, что в случае победы на выборах выступит за выход страны из объединенного военного командования НАТО. Кроме того Ле Пен заявила, что предложит альянсу сблизиться с Россией после окончания конфликта на Украине.