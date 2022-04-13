В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
32 минуты назад

Ле Пен озвучила позицию по поставкам оружия Украине

Елена Прошина

Кандидат от крайней правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала продолжить поставки оборонительного оружия Украине в случае своей победы на выборах президента Франции. Ее слова приводит ТАСС.

Ле Пен озвучила позицию по поставкам оружия Украине
Фото: ReutersReuters

«Да — поставкам оборонительного вооружения, да — разведке», — сказала Ле Пен, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом она усомнилась в необходимости поставлять Киеву наступательное вооружение. По словам Ле Пен, Франция должна избегать эскалации российско-украинского конфликта и его распространения на другие страны.

НАТО направит Украине советское оружие

Также во время пресс-конференции в Париже она заверила, что в случае победы на выборах выступит за выход страны из объединенного военного командования НАТО. Кроме того Ле Пен заявила, что предложит альянсу сблизиться с Россией после окончания конфликта на Украине.

В мире,Национальный фронт,НАТО,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители