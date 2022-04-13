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24 минуты назад

Президенты четырех стран прибыли на Украину

Елена Прошина

Президенты Латвии, Литвы, Польши и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Алар Карис приехали на Украину. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады.

Четыре европейских лидера прибыли на Украину
Фото: KPRP/prezydent.plKPRP/prezydent.pl

Отмечается, что лидеры Польши и прибалтийских стран приехали на Украину на поезде. На вокзале их встретил премьер-министр республики Денис Шмыгаль и украинские военнослужащие. Об этом свидетельствуют фотографии, которые Верховная рада прикрепила к посту.

Зеленский встретился с фон дер Ляйен и Боррелем в Киеве

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы.

Позже в офисе украинского главы объяснили подобное решение нерешительностью ФРГ в вопросе санкций против РФ.

В мире,Денис Шмыгаль,Алар Карис,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,Анджей Дуда,Верховная Рада,
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