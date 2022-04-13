Четыре европейских лидера прибыли на Украину

Отмечается, что лидеры Польши и прибалтийских стран приехали на Украину на поезде. На вокзале их встретил премьер-министр республики Денис Шмыгаль и украинские военнослужащие. Об этом свидетельствуют фотографии, которые Верховная рада прикрепила к посту.