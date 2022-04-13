Четыре европейских лидера прибыли на Украину

Президенты Латвии, Литвы, Польши и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Алар Карис приехали на Украину. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады.
Отмечается, что лидеры Польши и прибалтийских стран приехали на Украину на поезде. На вокзале их встретил премьер-министр республики Денис Шмыгаль и украинские военнослужащие. Об этом свидетельствуют фотографии, которые Верховная рада прикрепила к посту.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы.
Позже в офисе украинского главы объяснили подобное решение нерешительностью ФРГ в вопросе санкций против РФ.