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25 минут назад

Жена задержанного Виктора Медведчука записала видеообращение к Зеленскому

Вероника Полынина

Жена задержанного на Украине лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа. Видеозапись обращения доступна в Youtube.

Марченко призвала Зеленского немедленно предпринять меры для освобождения Медведчука, которого, по ее словам, незаконно удерживает Служба безопасности Украины (СБУ).

«Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не уезжал из страны. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине. Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности», - заявила Марченко.

Супруга Медведчука также обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой использовать его влияние для освобождения политика.

«Насильственное удерживание моего мужа я считаю проявлением терроризма», - сказала Марченко.

Напомним, СБУ арестовала Виктора Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять политика на военнопленных солдат ВСУ «по правилам военного времени».

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