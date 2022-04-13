«Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не уезжал из страны. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине. Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности», - заявила Марченко.