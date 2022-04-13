Жена задержанного на Украине лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа. Видеозапись обращения доступна в Youtube.
Марченко призвала Зеленского немедленно предпринять меры для освобождения Медведчука, которого, по ее словам, незаконно удерживает Служба безопасности Украины (СБУ).
«Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не уезжал из страны. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине. Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности», - заявила Марченко.
Супруга Медведчука также обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой использовать его влияние для освобождения политика.
«Насильственное удерживание моего мужа я считаю проявлением терроризма», - сказала Марченко.
Напомним, СБУ арестовала Виктора Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять политика на военнопленных солдат ВСУ «по правилам военного времени».