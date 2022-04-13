Лукашенко захотел съездить в Магадан

В ходе визита на российский Дальний Восток белорусский президент Александр Лукашенко захотел посетить ряд известных мест России. Лукашенко признался, что у него была мечта съездить на Сахалин, а также он был бы не прочь отправиться в Магадан. Слова белорусского лидера передает близкий к нему Telegram-канал «Пул Первого».

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«Моя мечта была — побывать на Сахалине (...) Камчатка, удивительно место. Магадан — история! Известное тоже место, хотелось бы», — перечислил Лукашенко места, которые он бы включил в поездку по Дальнему Востоку.

Белорусский президент также добавил в список Чукотку и Байкал.

Все эти направления Лукашенко озвучил в ходе общения с прессой во Владивостоке, где 13 апреля продолжается его визит. Во вторник, 12 апреля, президент Белоруссии побывал в Благовещенске, где вместе с российским коллегой Владимиром Путиным провел пресс-конференцию на космодроме «Восточный».