Кандидат на пост президента Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала вывести страну из объединенного командования НАТО в случае победы на выборах, передает ТАСС.
«Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО», - сказала Ле Пен на пресс-конференции в Париже.
Кандидат подчеркнула, что не передаст французские войска ни в распоряжение объединенного командования альянса, ни в распоряжение будущего европейского командования. По ее словам, Франция не будет подчиняться американскому протекторату.
При этом Ле Пен подчеркнула, что не планирует отказываться от приверженности 5-й статье Североатлантического договора о взаимной защите стран-членов НАТО.
«Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 годы», - сказала политик.
Ле Пен также заявила, что не намерена выводить страну из ЕС:
«Это не моя цель... Но вместе с тем я хочу, чтобы эта европейская структура эволюционировала».
Первый тур выборов президента Франции состоялся 10 апреля. По его итогам действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а его главная соперница Марин Ле Пен — 23,15%. Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре голосования, который пройдет 24 апреля.
Франция была одной из 12 стран-основателей НАТО, однако в 1966 году она вышла из военных структур альянса, продолжая при этом принимать участие в работе его политических структур. В марте 2009 года Национальное собрание Франции поддержало идею президента Николя Саркози о возвращении в военные структуры НАТО.