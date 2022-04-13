Кандидат на пост президента Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала вывести страну из объединенного командования НАТО в случае победы на выборах, передает ТАСС.

«Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО», - сказала Ле Пен на пресс-конференции в Париже.

Кандидат подчеркнула, что не передаст французские войска ни в распоряжение объединенного командования альянса, ни в распоряжение будущего европейского командования. По ее словам, Франция не будет подчиняться американскому протекторату.

При этом Ле Пен подчеркнула, что не планирует отказываться от приверженности 5-й статье Североатлантического договора о взаимной защите стран-членов НАТО.

«Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 годы», - сказала политик.

Ле Пен также заявила, что не намерена выводить страну из ЕС:

«Это не моя цель... Но вместе с тем я хочу, чтобы эта европейская структура эволюционировала».

Первый тур выборов президента Франции состоялся 10 апреля. По его итогам действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а его главная соперница Марин Ле Пен — 23,15%. Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре голосования, который пройдет 24 апреля.