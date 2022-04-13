Болгария приняла решение об эвакуации своих моряков из Мариуполя

Часть моряков болгарского грузового судна «Царевна» будут эвакуированы из Мариуполя в Донецк. С таким объявлением выступил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, говорится на сайте правительства страны.

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По словам Петкова, 14 граждан Болгарии и один украинец, выпускник Болгарского военно-морского училища, уже покинули порт Мариуполя. Из Донецка группа вернется в Болгарию. При этом другая часть экипажа — трое граждан Болгарии и двое граждан Украины, включая капитана судна, отказались от эвакуации.

Ранее стало известно, что экипажи «Царевны» и другого иностранного судна «Леди Аугусты» были захвачены в заложники националистами из украинского полка «Азов». В Минобороны ДНР уточнили, что бойцы «Азова» ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.