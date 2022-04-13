Ле Пен обещает после победы вывести Францию из НАТО

Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах она намерена вывести Францию из объединённого военного командования НАТО.

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«Я хочу, чтобы Франция покинула объединённое военное командование НАТО», — цитирует ТАСС Ле Пен.

По её словам, она никогда не согласится, чтобы французские войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию.

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.

Во второй тур вышли действующий президент Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.