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18 минут назад

Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах выведет Францию из командования НАТО

RT на русском

Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах она намерена вывести Францию из объединённого военного командования НАТО.

Ле Пен обещает после победы вывести Францию из НАТО
Фото: ТАССТАСС

«Я хочу, чтобы Франция покинула объединённое военное командование НАТО», — цитирует ТАСС Ле Пен.

По её словам, она никогда не согласится, чтобы французские войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию.

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.

Во второй тур вышли действующий президент Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров перечислил причины, которые помогли Марин Ле Пен завоевать второе место по итогам первого тура выборов президента во Франции.

В мире,Эммануэль Макрон,Сергей Федоров,Марин Ле Пен,НАТО,РАН,
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