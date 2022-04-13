Украинские беженцы начали возвращаться на родину из Польши, а число украинцев, пересекающих украинско-польскую границу, значительно сократилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря МВД Польши, представителя правительства по вопросам беженцев Павла Шефернакера.
«Границу ежедневно пересекали до 140 тысяч человек, сегодня польско-украинскую границу в день пересекают плюс-минус 20-30 тысяч человек», - сказал Шефернакер.
При этом он отметил, что зафиксирован «незначительный рост» движения из Польши на Украину. Это в основном, жители западной Украины, как правило, женщины с детьми. Такие случаи фиксируются в течение нескольких дней.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с начала спецоперации количество беженцев, выехавших из Украины составляет более 4,5 миллиона человек.
Большинство из них уехало в Польшу — почти 2,6 млн человек. В Румынию выехали более 686 тыс. человек, в Венгрию - 419 тыс., в Молдову - почти 411 тыс., в Pоссию - 404 тыс., в Словакию - 314 тыс. и в Беларусь - 19 тыс. человек.