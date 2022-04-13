Украинские беженцы начали возвращаться на родину из Польши, а число украинцев, пересекающих украинско-польскую границу, значительно сократилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря МВД Польши, представителя правительства по вопросам беженцев Павла Шефернакера.

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«Границу ежедневно пересекали до 140 тысяч человек, сегодня польско-украинскую границу в день пересекают плюс-минус 20-30 тысяч человек», - сказал Шефернакер.

При этом он отметил, что зафиксирован «незначительный рост» движения из Польши на Украину. Это в основном, жители западной Украины, как правило, женщины с детьми. Такие случаи фиксируются в течение нескольких дней.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с начала спецоперации количество беженцев, выехавших из Украины составляет более 4,5 миллиона человек.