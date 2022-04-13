Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал возможность своей поездки в Крым на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным во вторник. Однако география его визитов обширна, очередь может дойти и до полуострова, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, вчера об этом речь не заходила. Но вы видите, что у президента Белоруссии весьма и весьма обширная география поездок: он сегодня, собственно, работает во Владивостоке, на Дальнем Востоке, - напомнил он, отвечая на вопрос ТАСС. - География обширная, будем надеяться, что и до Крыма дойдет очередь".

Во вторник Путин и Лукашенко вместе посетили космодром Восточный в Амурской области. На этой площадке у них состоялись переговоры. Далее белорусский лидер продолжил поездку по Дальнему Востоку: в среду ночью он прибыл в Приморье. Российский же президент из Амурской области вернулся в Москву. В среду у него состоялось совещание по развитию Арктической зоны РФ.