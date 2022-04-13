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11 минут назад

СМИ: Шольц заявил, что "сбит с толку" отказом Киева принять Штайнмайера

ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не планирует наносить визит на Украину и сбит с толку отказом Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом он заявил в среду в интервью радиостанции Эр-бэ-бэ.

Шольц: "сбит с толку" отказом Киева принять Штайнмайера
Фото: ReutersReuters

Шольц указал на то, что он был в Киеве за несколько дней до начала операции России и часто созванивается с президентом Владимиром Зеленским.

"Едва ли есть кто-то из глав государств и правительств, кто поддерживает столь интенсивный контакт со мной", - заметил канцлер.

Тем не менее отказ принять Штайнмайера, по его оценке, является "сбивающим с толку".

"Президент охотно бы поехал на Украину. Было бы хорошо его принять", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

Штайнмайер объяснил причину срыва поездки в Киев

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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