Шольц: "сбит с толку" отказом Киева принять Штайнмайера

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не планирует наносить визит на Украину и сбит с толку отказом Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом он заявил в среду в интервью радиостанции Эр-бэ-бэ.

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Шольц указал на то, что он был в Киеве за несколько дней до начала операции России и часто созванивается с президентом Владимиром Зеленским.

"Едва ли есть кто-то из глав государств и правительств, кто поддерживает столь интенсивный контакт со мной", - заметил канцлер.

Тем не менее отказ принять Штайнмайера, по его оценке, является "сбивающим с толку".