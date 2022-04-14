В Германии ответили на отказ Украины принимать Штайнмайера

Берлин всячески поддерживает Киев и Владимира Зеленского, однако вынужден признать дипломатической ошибкой нежелание Украины принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики Роберт Хабек. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Федеральный президент является не просто частным лицом, федеральный президент — это Германия. И поэтому отказ ему со стороны президента Зеленского — отказ Германии», — так прокомментировал ситуацию Хабек в интервью газетам редакционной группы Funke.

По его мнению, решение Украины не принимать президента ФРГ неверно. «К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку», — добавил вице-канцлер.

Во вторник, 12 апреля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве из-за его связей с Россией. Федеральный президент собирался 13 апреля посетить Украину с правительственными делегациями других стран ЕС, но Зеленский выступил против.

В ответ на это канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире радиостанции RBB, что пока не планирует визит на Украину и сбит с толку отказом Киева в отношении Штайнмайера. Он отметил, что сам федеральный президент «с радостью бы отправился» в Киев.