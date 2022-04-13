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1 час назад

Шольца сбил с толку отказ Киева принять Штайнмайера

Lenta.ruиещё 6

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире радиостанции RBB, что пока не планирует визит на Украину и сбит с толку отказом Киева принять федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Отказ Киева сбил с толку Шольца
Фото: ТАССТАСС

По словам Шольца, он был с визитом в Киеве до начала специальной операции России на Украине.

«Едва ли найдется какой-либо глава государства или правительства, который поддерживал бы со мной столь интенсивные контакты», — заметил он.

Тот факт, что визит Штайнмайера не был одобрен украинскими властями, канцлер назвал «сбивающим с толку», поскольку сам федеральный президент «с радостью бы отправился» в Киев.

12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве из-за его связей с Россией. Федеральный президент собирался 13 апреля посетить Украину с правительственными делегациями других стран ЕС, но Зеленский выступил против.

На фоне этого зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП) и вице-президент парламента Вольфганг Кубики выступил против поездки Шольца на Украину. Он заявил, что не может представить, чтобы канцлер отправился в страну, которая объявила главу государства нежелательным лицом.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,ЕС,
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