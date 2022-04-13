На Украине переименуют улицы с именами русских писателей и ученых

В украинском городе Ивано-Франковск переименуют улицы, названные в честь русских писателей и ученых. Как сообщает РИА Новости, решение приняли на очередной сессии горсовета.

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Всего в списке на переименование более 20 улиц. Так, украинские депутаты проголосовали за переименование улицы Достоевского в Героев Чернигова, Лермонтова — в Героев Мариуполя, Пржевальского — в Теофила Бедрия, политвоспитателя сотни Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России и признана экстремистской).

Улицу Репина назовут в честь Николая Арсенича-Березовского, который был членом организации украинских националистов, Менделеева — в героев Попасной, Некрасова — в героев Ахтырки, Чайковского — в улицу имени украинского силовика, участвовавшего в боях за Донбасс Василия Слипака.