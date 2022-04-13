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1 час назад

Зеленский призвал Эстонию ввести новые санкции против России

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Эстонию утвердить новый пакет санкций, заблокировав все российские банки, и ввести нефтяное эмбарго на уровне ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский призвал Эстонию ввести новые санкции против России
Фото: ReutersReuters

С таким призывом Зеленский обратился к депутатам парламента Эстонии, выступая по видеосвязи. Его речь транслировалась на сайте высшего законодательного органа республики.

В своем выступлении президент поблагодарил Эстонию за поддержку Украины, в том числе и за уже введенные санкции против России.

«Я призываю вас утвердить очень важный новый пакет санкций против российского государства на уровне Европейского Союза. Заблокировать все российские банки. Ввести нефтяное эмбарго на уровне ЕС», - заявил Зеленский.

Зеленский призвал ввести "санкционный коктейль" против России

При этом он высказал мнение, что Россия якобы насильно депортирует людей из Украины и использует оружие, запрещенное международными стандартами.

«Почему Москва чувствует себя безнаказанной? Я уверен, что вы знаете ответ на этот вопрос. Российское руководство не верит, что Европа сможет привлечь Россию к ответственности», - заметил Зеленский.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, блокировав, в том числе активы Банка России. В ЕС запретили импорт российского угля, экспорт высокотехнологичных товаров, в том числе и самолетов, заход судов под российским флагом в порты стран союза. Ряд российских банков был отключен от международной системы SWIFT.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Банк России,ЕС,
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