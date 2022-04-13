Кипр начал лишать россиян «золотых паспортов»

По ее сведениям, в списке на лишение гражданства островного государства, который был утвержден на последнем заседании кабинета министров, значатся имена 21 обладателя так называемых золотых паспортов, в том числе четверо упомянутых россиян, фигурирующих в санкционных списках ЕС, а также члены их семей.

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Как утверждается в материале, решение об аннулировании паспортов россиян было принято кабмином на основании статьи 113 Закона о хранении данных населения острова с учетом поправок, внесенных в 2020 году и включающих положения, касающиеся лишения статуса кипрского гражданина и процесса, посредством которого эта процедура выполняется.

7 апреля президент Республики Кипр Никос Анастасиадис сообщил о том, что в этот день кабинет министров уполномочил главу МВД Никоса Нуриса "приступить к процессу аннулирования гражданства четырех из 850 человек, которые находятся в санкционных списках ЕС". Имен указанной четверки Анастасиадис тогда не назвал, добавив только, что остальные лица, фигурирующие в этих списках, не получали кипрских паспортов.

Схема предоставления гражданства в обмен на инвестиции действовала на острове в течение более чем 10 лет. За это время обладателями "золотых паспортов" Кипра стали порядка 7 тыс. человек. Назначенная правительством комиссия установила, что данная схема функционировала без необходимых механизма надзора и без системы сдержек и противовесов, что привело к тому, что в более чем 52% случаев обладателями кипрского гражданства стали лица, не имевшие для этого достаточных оснований.

Скандал вокруг злоупотребления кипрскими чиновниками инвестиционной паспортной программой привел к отставке в позапрошлом году спикера кипрского парламента Димитриса Силлуриса - формально второго лица в государстве, который выразил готовность посодействовать получению кипрского гражданства осужденному китайскому инвестору, о чем свидетельствовал видеоматериал, который телеканал Al Jazeera показал 12 октября 2020 года. На следующий день после выхода материала в эфир кабинет министров Республики Кипр принял решение прекратить практику выдачи "золотых паспортов", завершив действие программы с 1 ноября 2020 года.

Европейская комиссия (ЕК) призвала страны Европейского союза (ЕС) рассмотреть возможность лишения россиян и белорусов, попавших в санкционные списки, гражданства государств объединения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для устранения рисков Еврокомиссия рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме "золотых паспортов", если они находятся в санкционных списках по Украине», — заявила представитель ЕК.

В Еврокомиссии также призвали государства-члены объединения отменить все существующие схемы выдачи гражданства за инвестиции в экономику страны и обеспечить четкий контроль для изучения рисков, связанных с указанными возможностями.

27 февраля сообщалось, что Евросоюз откажется от «золотых паспортов» для граждан России и их семей. Об этом сообщило правительство Германии. Отмечалось, что к данным ограничениям присоединятся США, Великобритания и Канада.

Великобритания нашла 8 российских «олигархов», которые получили «золотые паспорта» страны, а потом попали под санкции. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на заявление бывшего госсекретаря министерства внутренних дел Сьюзан Уильямс. Имена этих людей пока не назвали. Ранее в стране закрыли программу «золотых виз».

По программе Tier 1 в Британии можно было получить паспорт в обмен на инвестиции в экономику страны. У кандидатов должны были подтвердить наличие как минимум £2 млн для вложений. В феврале эту программу решили закрыть.

С сентября 2020 по сентябрь 2021 года Великобритания выдала 798 инвестиционных виз, из которых 82 — 10,2% — получили россияне, написала FT.

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил изданию, что Британия — это не «безопасная гавань» для «грязных денег».

Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман после введения ограничений жаловался, что из-за санкций ему не хватает денег на походы в рестораны.

О непростой жизни в Британии рассказывал и партнёр Фридмана по «Альфа-групп» Пётр Авен, против которого тоже ввели рестрикции. Он признался, что не знает, как выжить в новых условиях.

Парламент Болгарии в окончательном чтении проголосовал за отмену «золотых паспортов», позволяющих получить гражданство страны в обмен на инвестиции в её экономику. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на болгарские СМИ. Поправки вступят в силу через полгода, пока же власти хотят проверить, нет ли оснований аннулировать уже выданные гражданства. Ранее Испания отказалась выдавать виды на жительство (ВНЖ) за вложения в экономику.

Законодательство о «золотых паспортах» в Болгарии действовало с 2013 года. Документ можно было получить, вложив в экономику страны не менее миллиона левов (около $568 000).

При этом болгарские власти всё ещё готовы предоставлять ВНЖ на основе инвестиций в местные проекты.

Болгария ранее отказалась продлевать новый контракт с «Газпромом» на поставку газа, а также выслала несколько российских дипломатов из страны.

16 марта власти Испании решили приостановить выдачу вида на жительство в обмен на инвестиции в её экономику. Раньше жители стран, которые не входят в Евросоюз, могли получить ВНЖ, купив недвижимость минимум на €500 000 или вложив эту сумму в акции или доли компаний, а также выкупив минимум €2 млн испанского госдолга. Многие россияне пользовались этой возможностью.

Евросоюз заморозил активы российских граждан на 30 миллиардов евро, включая вертолеты, яхты и дома, сообщает РИА Новости.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер рассказал, что об этом перед ЕК отчиталась половина стран ЕС.

Создана целевая группа по аресту и заморозке российских активов, которая в пятницу проведет встречу с представителями США и Украины.

Ранее Евросоюз ввел персональные санкции в отношении 217 физлиц и 18 организаций, включая 179 представителей руководства и депутатов ДНР и ЛНР. Санкции предусматривают запрет на поездки в страны Европейского союза для физлиц и замораживание активов в ЕС как для физлиц, так и для организаций.

В Европейской комиссии поддержали обновленный санкционный список. Общее число физлиц и организаций, внесенных с 2014 года в санкционные списки ЕС, составит 1 091 и 80.

Власти Каймановых островов заморозили связанные с Россией активы на $7,3 млрд. Об этом со ссылкой на заявление правительства островного государства сообщило РИА «Новости». Там пояснили, что действуют в соответствии с обязательствами по постановлению Великобритании об антироссийских санкциях. Власти также создали рабочую группу, которая будет заниматься вопросами санкций.

В состав рабочей группы вошли представители офиса губернатора, управлений в сферах финансов, гражданской авиации, морского транспорта и других ведомств. Они будут проводить совещания каждую неделю, чтобы вносить изменения в проводимую санкционную политику.

Западные страны в рамках санкций против России из-за военной операции на Украине замораживают российские активы на десятки миллиардов долларов. Например, недавно о заморозке активов россиян на $8 млрд объявила Швейцария.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил Запад насчёт национализации российских активов. Он отметил, что это обоюдоострое оружие. По словам главы государства, иностранные партнёры в очередной раз пытаются переложить на Россию собственные ошибки в сфере экономики и энергетики и решать собственные проблемы за её счёт.

Средства российских граждан, доступ к которым должен был быть ограничен в рамках санкций Евросоюза, по-прежнему остаются большей частью нетронутыми, пишет Reuters.

Сейчас под ограничениями находятся около 700 высокопоставленных политиков и бизнесменов, включая десятки олигархов. Их банковские счета и другие активы должны были заморозить, однако на деле реализация планов оказалась проблемой. Меры коснулись очень незначительной части средств — страны Европы сталкиваются с трудностями в их применении и ограничениями юридического характера.

Так, Германия, крупнейшая экономика Европы, пока отказывается предоставлять информацию о прогрессе в заморозке активов. Министр экономики страны заявил Reuters, что отчета можно ожидать в течение недели или двух. Австрия и Ирландия также отказались рассказать о своих успехах — как и Кипр и Мальта, годами раздававшие «золотые паспорта».

Те же страны, что все же сумели начать заморозку, смогли добраться лишь до незначительной части активов, попавших под санкции. В Нидерландах сообщили, что меры коснулись примерно 390 миллионов евро — речь идет примерно о проценте всего состояния попавших под санкции россиян, размещенного в стране и связанных с ней офшорных центрах.

Италия сумела добраться до яхт и вилл на сумму около 800 миллионов евро, однако не преуспела с заморозкой средств, оказавшихся, к примеру, на банковских счетах третьих лиц. Испании тоже не удалось заморозить ни одного счета, но зато страна смогла задержать как минимум три роскошных яхты. Соседняя Португалия заблокировала только один счет — на нем было 242 евро.

Успешнее всего процесс идет у Бельгии: заморожены счета на 2,7 миллиарда евро и трансакции на 7,3 миллиарда, но зато стране не удалось выявить никакой собственности, напрямую или через третьих лиц принадлежащей людям из санкционного списка.

Ограничения в отношении ряда российских граждан ввела и Швейцария. Там также намерены замораживать активы общим объемом более шести миллиардов долларов. В частности, власти кантона Берн сделали невозможной продажу или передачу в залог недвижимости, принадлежащей российскому бизнесмену Петру Авену, внесенному в санкционные списки Швейцарии и ЕС.

По меньшей мере шесть яхт, связанных с попавшими под санкции российскими бизнесменами, укрываются сейчас на Мальдивских островах от возможного ареста, сообщает Reuters. По данным агентства, среди них есть судно Motor Yacht A бизнесмена Андрея Мельниченко, которое оценивают в $300 миллионов.

По словам генерального прокурора Мальдив Хуссейна Шамима, властям не так просто конфисковать суда, если владельцы не нарушали местных законов.

Соединённые Штаты, Великобритания и Евросоюз ввели масштабные санкции против президента России Владимира Путина, российских законодателей и бизнесменов после начала специальной военной операции на Украине.

Европейские страны наложили арест на имущество российских миллиардеров, включая виллы и яхты, а европейские власти конфисковали по меньшей мере шесть судов, которые, предположительно, принадлежат олигархам, попавшим под санкции ЕС.

По информации испанской газеты El Pais, стоимость всех задержанных европейскими властями яхт, которые якобы принадлежат российским предпринимателям, превышает €1,8 млрд.

Представитель Европейской комиссии Питер Стано заявил, что антироссийские санкции не являются обязательными для стран, не входящих в ЕС, или неприсоединившихся государств, таких как Мальдивы. При этом он призвал все страны присоединяться к ним.

На туризм, который приносит в казну Мальдив около $5,6 млрд в год, приходится около трети экономики страны. По данным Министерства туризма страны, в январе этого года Россия стала лидером по числу туристов на Мальдивах. При этом с начала военной операции на Украине число прибывающих из России на Мальдивские острова сократилось на 70%.

Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС) помешала конгрессу принять законопроект, благодаря которому администрация США смогла бы изъять активы российских бизнесменов и передать вырученные средства Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет РИА «Новости».

Согласно их данным, речь идет о двухпартийной инициативе, которую представили конгрессмены от Демократической партии Том Малиновский и член Республиканской партии Джо Уилсон. Законопроект предполагал, что правительство США наделят полномочиями конфисковать имущество, которое принадлежит россиянам, стоит более $5 млн и в отношении которых введены санкции. Далее это имущество предлагалось продать и передать вырученные средства Украине в качестве военной или гуманитарной помощи.

По словам собеседников газеты, общий объем этих средств может достигать «миллиардов долларов». Однако источники издания сообщили, что во вторник АСЗГС заявили членам конгресса, что подобный закон противоречит законодательству США, так как не позволит российским бизнесменам оспорить изъятие имущества в американском суде. В союзе подчеркнули, что даже в случае принятия конгрессом данного закона, он был бы отменен судебными властями США.

В тот же день конгрессмены проголосовали за ослабление данного законопроекта. Согласно измененному варианту, инициатива предполагает создание целевой группы, которая даст американской администрации 60 дней на то, чтобы определить конституционные механизмы, при помощи которых президент Джо Байден сможет конфисковать активы российских бизнесменов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.