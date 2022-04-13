Греция смягчила коронавирусные ограничения для туристов

Власти Греции отменили большинство антиковидных мер для местных жителей и иностранных путешественников, в том числе россиян. О смягчении коронавирусных ограничений сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

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По словам министра здравоохранения Греции Таноса Плевриса, с 1 мая по 31 августа отдыхающим не придется предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19 при входе в бары, рестораны и другие предприятия общественного питания.

Также в стране снимаются все количественные ограничения на нахождение людей в кафе, кинотеатрах, стадионах и в других общественных местах — разрешена их полная загрузка. Кроме того, граждане Греции и туристы больше не обязаны носить защитные маски в помещениях.