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1 час назад

Британия запретила импорт чугуна и стали из России

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Великобритания с 14 апреля запретила импорт чугуна и стали из России, говорится в сообщении британского МИД.

Британия запретила импорт чугуна и стали из России
Фото: ТАССТАСС

«С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых остро нуждается Путин», – приводит ведомство слова министра Лиз Трасс, передает РИА «Новости».

Ранее Британия в рамках санкций против России запретила экспорт в страну оборудования для нефтепереработки. Также власти страны заявили о планах рассмотреть вопрос перераспределения тарифных квот на импорт стали из России и Белоруссии среди других экспортеров.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

В мире,Владимир Путин,
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