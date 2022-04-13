Британия запретила импорт чугуна и стали из России

Великобритания с 14 апреля запретила импорт чугуна и стали из России , говорится в сообщении британского МИД.

«С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых остро нуждается Путин », – приводит ведомство слова министра Лиз Трасс, передает РИА «Новости».

Ранее Британия в рамках санкций против России запретила экспорт в страну оборудования для нефтепереработки. Также власти страны заявили о планах рассмотреть вопрос перераспределения тарифных квот на импорт стали из России и Белоруссии среди других экспортеров.