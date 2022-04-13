Германия отклонила эмбарго на российскую нефть

Правительство Германии отклоняет эмбарго Европейского союза на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя немецких властей.

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Ранее стало известно, что в Европейском союзе существует раскол из-за вопроса санкций против российской нефти. Ограничения на поставки нефти вызывают возмущения у стран, которым выгодно закупать этот ресурс у России и которые фактически зависят от российских поставок.

12 апреля глава химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen (LB) в Германии Вольфганг Айзенберг в интервью c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что большая часть мира не присоединилась к санкциям против России. Айзенберг выступил против запрета на поставки российского газа и заявил о бесполезности этой меры.