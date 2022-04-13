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2 часа назад

Зеленский попросил Эстонию ввести новые санкции в отношении России

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент Эстонии утвердить новый пакет санкций в отношении России. Об этом он высказался во время выступления по видеосвязи перед эстонскими депутатами, передает РИА Новости.

Зеленский просит Эстонию ввести новые антироссийские санкции
Фото: ТАССТАСС

В своем обращении к парламентариям Зеленский выразил благодарность Эстонии за поддержку Украины, прием беженцев из республики и введение санкций против Москвы, а также призвал утвердить на уровне Европейского союза (ЕС) новый пакет ограничительных мер в отношении России.

В качестве подобных санкционных решений украинский лидер предложил «заблокировать все российские банки» и «ввести нефтяное эмбарго на уровне ЕС».

Ранее сообщалось, что Зеленский в обращении к парламенту Литвы призвал «одобрить по-настоящему мощное решение» по антироссийским санкциям, не дожидаясь принятия новых пакетов ограничительных мер. При этом он потребовал от Евросоюза назвать конкретные сроки отказа от нефти и газа из России.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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