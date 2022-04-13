В Европе значительно выросла поддержка правых партий

В Европе стремительно растет поддержка правых партий. Такую тенденцию подметили в Wall Street Journal. Американское издание поясняет, что население европейских стран сыто по горло колоссальными экономическими проблемами, возникшими в Старом Cвете из-за введения санкций против России. Следствием этого стало резкое укрепление позиций правых, особенно - во Франции и Италии.
На этом фоне интересные цифры приводит Morning Consult, чьи соцопросы выявили значительное падение рейтинга почти всех глав западных государств. Так, всего лишь 44 процента немцев одобряют деятельность Шольца. У Макрона и Джонсона еще более скромные показатели - 39 процентов и 33 процента соответственно. Еще один опрос этой компании показал, что нынешний курс своей страны вызывает недовольство у 57 процентов немцев, 65 процентов голландцев, 69 процентов французов и британцев, а также у 84 процентов испанцев.
Курс своей страны вызывает недовольство у 57 процентов немцев, 65 процентов голландцев, 69 процентов французов
Во многих европейских странах проходят антиправительственные протесты: люди требуют от властей немедленного снижения цен на бензин, электроэнергию и продукты питания, а также принятия мер по выходу национальных экономик из затяжного пике. Так, в конце марта протесты охватили почти 60 испанских городов, грандиозного масштаба достигла забастовка транспортников, требующих адекватных цен на бензин и неготовых работать в убыток. Схожая ситуация в Италии, Франции и Германии, где работники сферы транспорта регулярно устраивают акции против нынешних цен на топливо.