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2 часа назад

В Европе значительно выросла поддержка правых партий

Российская Газетаиещё 1

В Европе стремительно растет поддержка правых партий. Такую тенденцию подметили в Wall Street Journal. Американское издание поясняет, что население европейских стран сыто по горло колоссальными экономическими проблемами, возникшими в Старом Cвете из-за введения санкций против России. Следствием этого стало резкое укрепление позиций правых, особенно - во Франции и Италии.

В Европе значительно выросла поддержка правых партий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На этом фоне интересные цифры приводит Morning Consult, чьи соцопросы выявили значительное падение рейтинга почти всех глав западных государств. Так, всего лишь 44 процента немцев одобряют деятельность Шольца. У Макрона и Джонсона еще более скромные показатели - 39 процентов и 33 процента соответственно. Еще один опрос этой компании показал, что нынешний курс своей страны вызывает недовольство у 57 процентов немцев, 65 процентов голландцев, 69 процентов французов и британцев, а также у 84 процентов испанцев.

Курс своей страны вызывает недовольство у 57 процентов немцев, 65 процентов голландцев, 69 процентов французов

Во многих европейских странах проходят антиправительственные протесты: люди требуют от властей немедленного снижения цен на бензин, электроэнергию и продукты питания, а также принятия мер по выходу национальных экономик из затяжного пике. Так, в конце марта протесты охватили почти 60 испанских городов, грандиозного масштаба достигла забастовка транспортников, требующих адекватных цен на бензин и неготовых работать в убыток. Схожая ситуация в Италии, Франции и Германии, где работники сферы транспорта регулярно устраивают акции против нынешних цен на топливо.

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