На Украине переименовывают "русские" улицы

«На очередной сессии горсовета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской громаде. Депутаты проголосовали «за» переименование: улицы Достоевского в Героев Чернигова , Лермонтова – в Героев Мариуполя , Пржевальского в Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА («Украинская повстанческая армия», признана экстремистской организацией и запрещена в России))», – передает РИА «Новости» сообщение Ивано-Франковского горсовета в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

Кроме того, планируется переименовать улицу Репина в Николая Арсенича-Березовского, который был членом организации украинских националистов, генералом Украинской повстанческой армии, Менделеева – в Героев Попасной, Некрасова – в Героев Ахтырки, Чайковского – в улицу имени украинского оперного певца, украинского силовика, участвовавшего в боях в Донбассе Василия Слипака. Всего в списке на переименование более 20 улиц.