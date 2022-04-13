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2 часа назад

В Ивано-Франковске решили переименовать улицы с именами русских писателей и ученых

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Ивано-Франковский горсовет проголосовал за переименование ряда улиц, носящих имена известных русских писателей, композиторов, ученых, исследователей.

На Украине переименовывают "русские" улицы
Фото: wikipediawikipedia

«На очередной сессии горсовета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской громаде. Депутаты проголосовали «за» переименование: улицы Достоевского в Героев Чернигова, Лермонтова – в Героев Мариуполя, Пржевальского в Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА («Украинская повстанческая армия», признана экстремистской организацией и запрещена в России))», – передает РИА «Новости» сообщение Ивано-Франковского горсовета в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

Кроме того, планируется переименовать улицу Репина в Николая Арсенича-Березовского, который был членом организации украинских националистов, генералом Украинской повстанческой армии, Менделеева – в Героев Попасной, Некрасова – в Героев Ахтырки, Чайковского – в улицу имени украинского оперного певца, украинского силовика, участвовавшего в боях в Донбассе Василия Слипака. Всего в списке на переименование более 20 улиц.

Ранее депутаты городского совета Ивано-Франковска переименовали улицу имени А. С. Пушкина, посчитав, что великий поэт «занимал антиукраинскую позицию».

В мире,Украинская повстанческая армия,
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