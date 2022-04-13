В Болгарии дорожники требуют выплаты €550 млн долга

Дорожники Болгарии провели в среду общенациональную акцию протеста. Как передает корреспондент ТАСС, перед зданием правительства и парламента в Софии на протяжении нескольких часов протестовали тысячи человек, требуя погасить долги за сделанную работу, а на центральные улицы болгарской столицы была выведена тяжелая строительная техника.

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Акции протеста прошли и в других 25 регионах страны, где дорожники перекрывали движение транспорта на основных дорогах.

Протестующие настаивают на выплате около 1,1 млрд левов (около €550 млн), не выплаченных государством за уже выполненный ремонт дорог, и восстановлении адекватного финансирования планового ремонта дорожной сети.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о готовности выплатить 600 млн левов (около €300 млн) дорожно-строительным компаниям в ближайшие дни, а остальные средства выделить после проверки сделанной ранее работы. Это предложение должно быть одобрено депутатами парламента в четверг.