Лукашенко: Белоруссия и Россия покажут Западу кузькину мать

"Показали. Еще не это покажем", - заявил белорусский лидер в ответ на вопрос журналиста о том, готовы ли Минск и Москва продемонстрировать пример интеграции "от Бреста до Владивостока" после того, как Европа отвергла призывы Лукашенко к интеграции "от Лиссабона до Владивостока".