Лукашенко: Белоруссия и Россия покажут Западу кузькину мать

Белоруссия и Россия продолжат процесс интеграции от Бреста до Владивостока и покажут кузькину мать Западным странам. Об этом заявил в среду президент республики Александр Лукашенко во время посещения Приморского края.
"Показали. Еще не это покажем", - заявил белорусский лидер в ответ на вопрос журналиста о том, готовы ли Минск и Москва продемонстрировать пример интеграции "от Бреста до Владивостока" после того, как Европа отвергла призывы Лукашенко к интеграции "от Лиссабона до Владивостока".
"Мы с президентом [России Владимиром] Путиным покажем им, как я уже сказал. Я сказал: "Слушай, Владимир Владимирович, мы с тобой им покажем кузькину мать", - добавил Лукашенко, комментируя отношение западных стран к интеграции Белоруссии и России.
По словам белорусского президента, признаком готовности двух стран к дальнейшей интеграции является его визит во вторник на космодром Восточный в Амурской области и в Приморский край в среду.