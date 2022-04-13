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56 минут назад

Лукашенко: Белоруссия и Россия продолжат интеграцию и покажут кузькину мать Западу

ТАСС

Белоруссия и Россия продолжат процесс интеграции от Бреста до Владивостока и покажут кузькину мать Западным странам. Об этом заявил в среду президент республики Александр Лукашенко во время посещения Приморского края.

Лукашенко: Белоруссия и Россия покажут Западу кузькину мать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Показали. Еще не это покажем", - заявил белорусский лидер в ответ на вопрос журналиста о том, готовы ли Минск и Москва продемонстрировать пример интеграции "от Бреста до Владивостока" после того, как Европа отвергла призывы Лукашенко к интеграции "от Лиссабона до Владивостока".

"Мы с президентом [России Владимиром] Путиным покажем им, как я уже сказал. Я сказал: "Слушай, Владимир Владимирович, мы с тобой им покажем кузькину мать", - добавил Лукашенко, комментируя отношение западных стран к интеграции Белоруссии и России.

Лукашенко высказался о единстве с Россией

По словам белорусского президента, признаком готовности двух стран к дальнейшей интеграции является его визит во вторник на космодром Восточный в Амурской области и в Приморский край в среду.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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