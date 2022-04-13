США пообещали отреагировать на действия по подрыву антироссийских санкций

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна совместно с партнерами будет реагировать на действия тех государств, которые мешают работе санкций против РФ, сообщает ТАСС.

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Она рассказала, что ряд стран «сидит на заборе» и «подрывает» действие введенных санкций, с целью собственного обогащения за счет «заполнения пустот» в российском рынке.

«Такие мотивы недальновидны. <...> Давайте внесем ясность: объединенная коалиция из стран, которые ввели санкции, не будет равнодушна к действиям, которые эти санкции подрывают», — раскрыла она.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении еще 206 юридических и физических лиц России из-за украинского кризиса.