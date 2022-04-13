Опубликовано видео сильнейшей песчаной бури в Ираке

На Ирак обрушилась сильнейшая за последние месяцы песчаная буря. Из-за атмосферного явления в больницы поступают страдающие астмой люди. Другие же местные жители жалуются на серьезное загрязнение воздуха. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры.
За несколько дней пылевые потоки накрыли десятки провинций и столицу страны. Видимость в районе Багдада упала ниже 500 метров при том, что допустимой характеристикой прозрачности воздуха являются 800 метров, уточняет канал.