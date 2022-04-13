Швеция определилась по вопросу вступления в НАТО

Руководство правящей Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) определилось по вопросу о вступлении страны в НАТО. Стокгольм намерен подать заявку в июне этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Svenska Dagbladet.

Согласно информации издания, заявку планируется подать на встрече НАТО, которая состоится в Мадриде 29-30 июня.

Ранее СМИ сообщили, что Швеция намерена совместно с Финляндией подать заявку на выступление в НАТО. В свою очередь глава шведского МИД Анн Линде заявила, что граждане этих стран сами примут решение, нужно ли присоединяться к НАТО.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «неумными» заявления некоторых политиков о необходимости вступления Швеции и Финляндии в НАТО.