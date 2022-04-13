Папа Римский процитировал известного русского классика

Папа Римский Франциск в очередной раз процитировал роман русского писателя Федора Достоевского «Братья Карамазовы», описывая современную геополитическую ситуацию в мире, передает ТАСС.
Понтифик вспомнил притчу о Великом инквизиторе из книги. По его словам, сейчас в мире есть такая же ловушка, как и в этом романе, — искушения фальшивого мира, который опирается на власть и ведет к ненависти и предательству Бога.
При этом он назвал предоставленную людям жизнь даром, который нужно беречь.
«Инквизитор хочет, чтобы Иисус «сказал что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное, но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста», — процитировал папа Римский роман Достоевского.
Ранее сообщалось, что папа Римский призвал мировое сообщество положить конец конфликту на Украине.ине.