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1 час назад

Глава МВД Сербии подтвердил, что Белград не намерен вводить санкции против Москвы

ТАСС

Сербия не будет вводить санкции против России после прошедших в стране выборов. Это подтвердил в среду министр внутренних дел Сербии Александар Вулин.

Белград подтвердил свои намерения в отношении санкций против Москвы
Фото: аррарр

"И после подписания Брюссельских соглашений в 2012 году каждый день говорили, что мы признаем Косово и Метохию. [Президент Сербии] Александар Вучич этого не сделал и не будет делать. Это же самое относится и к санкциям против России", - цитирует заявление министра телеканал Pink.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. Он также подчеркивал, что Сербия считает и Россию, и Украину братскими странами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

В мире,Александар Вучич,Владимир Путин,ЕС,
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