Белград подтвердил свои намерения в отношении санкций против Москвы

"И после подписания Брюссельских соглашений в 2012 году каждый день говорили, что мы признаем Косово и Метохию. [Президент Сербии] Александар Вучич этого не сделал и не будет делать. Это же самое относится и к санкциям против России", - цитирует заявление министра телеканал Pink.