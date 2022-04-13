Белград подтвердил свои намерения в отношении санкций против Москвы

Сербия не будет вводить санкции против России после прошедших в стране выборов. Это подтвердил в среду министр внутренних дел Сербии Александар Вулин.
"И после подписания Брюссельских соглашений в 2012 году каждый день говорили, что мы признаем Косово и Метохию. [Президент Сербии] Александар Вучич этого не сделал и не будет делать. Это же самое относится и к санкциям против России", - цитирует заявление министра телеканал Pink.
Ранее Вучич заявлял, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. Он также подчеркивал, что Сербия считает и Россию, и Украину братскими странами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Украине.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.