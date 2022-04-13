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38 минут назад

Отказ от антироссийских санкций поддержали более 70 процентов молдаван

Lenta.ru

Более 70 процентов жителей Молдавии поддержали отказ властей страны от присоединения к антироссийским санкциям. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Intellect group, передает РИА Новости.

ЖИтели Молдавии выступили против антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Позицию руководства страны не присоединяться к санкциям против России положительно оценили 73,3 процента молдаван. Не поддержали решение властей 10,3 процента участников опроса.

9 процентов респондентов заявили, что их не волнует происходящее, 6,4 процента не смогли ответить, еще 1 процент участников опроса вообще не слышал о санкциях.

Опрос проводился с 7 по 10 апреля, в нем приняли участие 1189 человек из 73 населенных пунктов Молдавии.

Ранее президент Молдавии Майа Санду заявила, что республика сохранит позицию нейтралитета и не будет присоединяться к санкциям, которые ввел Запад против России из-за спецоперации на Украине.

Это решение властей поддержал и бывший глава государства Игорь Додон. Он уверен, что республике следует сохранять нейтралитет в военной, политической и экономической областях.

В мире,Игорь Додон,
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