ЖИтели Молдавии выступили против антироссийских санкций

Более 70 процентов жителей Молдавии поддержали отказ властей страны от присоединения к антироссийским санкциям. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Intellect group, передает РИА Новости.

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Позицию руководства страны не присоединяться к санкциям против России положительно оценили 73,3 процента молдаван. Не поддержали решение властей 10,3 процента участников опроса.

9 процентов респондентов заявили, что их не волнует происходящее, 6,4 процента не смогли ответить, еще 1 процент участников опроса вообще не слышал о санкциях.

Опрос проводился с 7 по 10 апреля, в нем приняли участие 1189 человек из 73 населенных пунктов Молдавии.

Ранее президент Молдавии Майа Санду заявила, что республика сохранит позицию нейтралитета и не будет присоединяться к санкциям, которые ввел Запад против России из-за спецоперации на Украине.