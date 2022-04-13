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2 часа назад

«Расплачиваются все». Китай раскритиковал санкции США против России

Секрет Фирмы

Односторонние санкции США против России неприемлемы, потому что в итоге за них расплачиваются все страны. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, сообщил ТАСС. Он призвал Вашингтон посодействовать мирным переговорам Москвы и Киева. Ранее дипломат уже говорил о том, что введение ограничений не поможет вернуть мир и обеспечить безопасность.

Китай раскритиковал санкции США против России
Фото: PixabayPixabay

Лицзянь отметил, что на США как на крупную державу возложена особая ответственность за поддержание стабильности мировой экономической системы.

«Нельзя допустить, чтобы все другие страны расплачивались за односторонние санкции Вашингтона», — подчеркнул дипломат, говоря о негативных последствиях введённых США ограничений против России.

Он добавил, что американские власти должны «исправить давние недостатки» и оказать содействие переговорам России и Украины.

Это не первый раз, когда Лицзянь публично высказывается против санкций, которые вводят США. Ранее он подчёркивал, что ограничения не помогут вернуть мир.

«Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой», — указывал китайский дипломат.

Он также выкладывал в соцсетях карикатуру о действиях США. На картинке изображена фигура человека и рука с пистолетом, окрашенная в цвета американского флага, и подпись:

«Прими (мою) сторону!»

3 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции против России можно отменить, если на Украине решат, что это поможет урегулировать военный конфликт.

В мире,Энтони Блинкен,
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