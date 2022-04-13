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1 час назад

Макрон назвал русских и украинцев братскими народами

Алиса Селезнёва

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал быть осторожнее с терминами и назвал русских и украинцев братскими народами. Об этом пишет РИА Новости.

Макрон назвал русских и украинцев братскими народами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире телеканала France 2 французский лидер оказался использовать термин «геноцид» применительно к украинскому кризису.

«Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы... Русские и украинцы - братские народы», - заявил Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что считает происходящее на Украине «безумием и возвращением к войне в Европе», однако в то же время смотрит на факты.

«Я хочу максимально попытаться остановить эту войну и восстановить мир», - заверил глава государства.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого планируется провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

В Минобороны России подчеркнули, что удары по городам Украины и мирному населению не наносятся. По данным ведомства, высокоточные удары проводятся по военным объектам и инфраструктуре ВСУ.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Минобороны России,
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