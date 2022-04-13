Избиратели назвали Макрона никчемным президентом

«Я впервые из-за вас буду теперь голосовать за Марин Ле Пен. То, как вы относились к людям с самого начала своего мандата, возмутительно. Вы так высокомерны, презрительны и циничны. Вы просто уничтожили больницы. Я никогда не видел такого никчемного президента Пятой Республики, как вы», — заявил местный житель, попутно назвав Макрона вруном и манипулятором.