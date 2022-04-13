Власти Шанхая ослабили карантин, действующий в городе с 28 марта из-за вспышки коронавируса. Некоторым жителям разрешили покидать дома. Однако в минздраве Китая отмечают, что ситуация с заболеваемостью в мегаполисе остается сложной.