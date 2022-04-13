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30 минут назад

Как выглядит крупнейший за два года локдаун в Китае

Газета.Ru

Власти Шанхая ослабили карантин, действующий в городе с 28 марта из-за вспышки коронавируса. Некоторым жителям разрешили покидать дома. Однако в минздраве Китая отмечают, что ситуация с заболеваемостью в мегаполисе остается сложной.

1/16 Ситуация в Шанхае, апрель 2022 года
Фото: Aly Song/Reuters
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2/16 Вид на один из опустевших районов в Шанхае, апрель 2022 года
Фото: Global Look Press
3/16 Волонтеры на одной из улиц Шанхая, апрель 2022 года
Фото: Global Look Press
4/16 На одной из улиц Шанхая, апрель 2022 года
Фото: Aly Song/Reuters
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5/16 Во время сдачи теста на COVID-19 на одной из улиц Шанхая, апрель 2022 года
Фото: Global Look Press
6/16 Доставщик еды на одной из улиц Шанхая, апрель 2022 года
Фото: Chen Si/AP
7/16 Дезинфекторы на одной из улиц Шанхая, апрель 2022 года
Фото: Aly Song/Reuters
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8/16 Медицинские работники проводят обход палат в Шанхайском Международном выставочном зале, который был переделан во временную больницу для пациентов с COVID-19, апрель 2022 года
Фото: China Daily/Reuters
9/16 Ситуация в Шанхае, апрель 2022 года
Фото: Aly Song/Reuters
10/16 Местных жителей просят не покидать свои дома, Шанхай, апрель 2022 года
Фото: Global Look Press
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11/16 Мужчина в защитном костюме выгуливает собаку в закрытом жилом районе во время локдауна в Шанхае, апрель 2022 года
Фото: Aly Song/Reuters
12/16 Сотрудники в защитных костюмах дежурят рядом с баррикадами на оцепленной территории после вспышки коронавирусной инфекции в Шанхае, апрель 2022 года
Фото: Aly Song/Reuters
13/16 Дезинфектор на одной из улиц Шанхая, апрель 2022 года
Фото: Global Look Press
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14/16 Пластиковые баррикады на одной из улиц Шанхая, апрель 2022 года
Фото: Aly Song/Reuters
15/16 Очередь на сдачу теста на COVID-19 на одной из улиц Шанхая, апрель 2022 года
Фото: David Stanway/Reuters
16/16 На одной из улиц Шанхая, апрель 2022 года
Фото: Aly Song/Reuters

В городе ввели крупнейший за два года локдаун после того, как за сутки в 25-миллионном Шанхае выявили 50 локальных и 10 ввозных подтвержденных случаев заражения и 3 454 бессимптомных случаев, которые в стране считают отдельно.

Несколько районов и кварталов мегаполиса изолировали друг от друга, дороги, тоннели и мосты перекрыли, прервали транспортное сообщение. Железнодорожные станции также закрыли, поезда проезжают их без остановок. Людям запретили покидать дома. Все компании и предприятия перешли на удаленный режим работы, функционировали лишь службы, обеспечивающие жизнедеятельность города.

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