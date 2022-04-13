Обзор иноСМИ: «вооружение» доллара против РФ и потери Европы из-за Украины

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Фото: ТАСС ТАСС

Зачем США «вооружили» доллар против России

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США «вооружили» доллар, отрезав Россию от системы долларовых платежей, так что Москва не только лишилась доступа к своим долларовым резервам, но и не может производить долларовые платежи по долгу, пишет Крис Кук в своей статье для Tehran Times. Это грозит техническими дефолтами и невозможностью доступа к глобальным инвестициям.

По мнению Кука, стратегия «энергетического доминирования» США близка к осуществлению, «долларовые санкции» стали одной из ее составляющих. При этом для Китая, Ирана и многих других стран основная геополитическая цель заключается в освобождении от господства США. Важнейшим геополитическим событием автор считает решение России ввести обязательные платежи за газ в рублях для «недружественных» покупателей. Это вводит «газовый стандарт» как основу денежной системы и укрепляет рубль.

Замедление экономического роста в Европе

Основные экономики Старого света делают шаг назад на фоне украинского кризиса, пишет El País. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о симптомах замедления экономического роста в Европе: экономическая активность в еврозоне упала на 0,17 процента в марте по сравнению с февралем.

В последние месяцы экономический рост замедлился в Германии (-0,13 процента), Франции (-0,25), Италии (-0,23), Великобритании (-0,28) и Испании (-0,16). В зависимости от продолжительности и интенсивности украинского кризиса экономический ущерб может быть больше или меньше.

«Польше пора взрослеть»

Польша находится на передовой украинского кризиса с самого первого дня, отмечает в своей статье для The American Conservative польский историк Михал Крупа. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, «который, кажется, считает, что похлопывание по плечу со стороны Джо Байдена дает некий повышенный политический статус в международных отношениях», призывает к тотальной борьбе с Россией, «вплоть до оправданий коллективного наказания российского народа».

«Вишенкой на торте» стали слова официального представителя польского МИД Лукаша Ясины, который назвал поляков «слугами украинского народа». Крупа призвал Польшу «повзрослеть» в отношениях с Россией и вспомнить слова «отца-основателя польского национализма и одного из архитекторов независимости Польши» Романа Дмовского. В 1920-х годах Дмовский писал:

«Было бы глупо ожидать идиллии между нами и Россией в будущем. Противоречивые интересы и недопонимание будут существовать всегда. Но также несомненно, что главные интересы России лежат не на польской границе, как и главные задачи Польши не ведут ее против России».

«Американское лицемерие по Украине и сферам влияния»

Украинский кризис «во многих отношениях больше, чем Россия, он больше, чем Украина», заявил недавно представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его мнению, «на карту поставлены принципы», которые дают каждой стране суверенное право определять свою собственную внешнюю политику, право на заключение союзов и право на выбор политического курса.

Соединенные Штаты, заявил в прошлом году госсекретарь Энтони Блинкен, не признают «сфер влияния», добавив, что от этой концепции «следовало отказаться после Второй мировой войны». Американский издатель Катрина ванден Хювел в своей колонке для The Washington Post назвала такие заявления лицемерными. Она отметила, что Куба 60 лет страдает от американского эмбарго, и власти США не отменят его, пока страной руководит правительство, которое не одобряет Америка. Ванден Хювел отметила, что Штатам не нравится растущее влияние Китая и наличие союзников у КНР, а про право стран выбирать собственный курс в этом случае уже никто не говорит.

«Китай: США превращают ковид в Шанхае в оружие»

Китай раскритиковал США из-за отданного сотрудникам американского консульства распоряжения покинуть закрытый на карантин Шанхай. В Пекине американских чиновников обвинили в «превращении в оружие» вспышки ковида, рассказал CNN.