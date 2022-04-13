Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя и ожидает положительных подвижек в этом вопросе в ближайшее время. Об этом заявил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"Мы находимся в постоянном контакте с министерствами обороны России и Украины", - отметил он, говоря о ситуации вокруг Мариуполя. "Как Турция, мы сделали все, что необходимо сделать для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей.
В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий", - приводит его слова газета "Ени шафак".