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24 минуты назад

В Минобороны Турции сообщили, что выделили корабли для эвакуации людей из Мариуполя

ТАСС

Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя и ожидает положительных подвижек в этом вопросе в ближайшее время. Об этом заявил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя
Фото: ReutersReuters

"Мы находимся в постоянном контакте с министерствами обороны России и Украины", - отметил он, говоря о ситуации вокруг Мариуполя. "Как Турция, мы сделали все, что необходимо сделать для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей.

В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий", - приводит его слова газета "Ени шафак".

Лавров сообщил о 100 гражданах Турции, которые не могут покинуть Мариуполь

В мире,Хулуси Акар,
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