Uber повысил цены после стрельбы в метро Нью-Йорка

Во вторник утром в час пик в бруклинском Сансет-парке человек в противогазе и строительном жилете открыл стрельбу в вагоне метро, задев 10 пассажиров и тяжело ранив пятерых. Некоторые пассажиры вскоре обнаружили, что после стрельбы цены на такси резко возросли.
Пользователей смутила цена такси в этом районе, которая начиналась от 70 долларов. Вскоре Uber убрала наценку за поездки, однако у клиентов “осадочек” остался.
“Мы от всего сердца соболезнуем жертвам ужасной стрельбы, произошедшей сегодня утром в Сансет-парке”, - сказал Джош Голд, представитель Uber в интервью Engadget. "После этого инцидента Uber отключил дополнительное ценообразование в этом районе и ограничил цены по всему городу”*.
Компания не сообщила, как долго она намерена удерживать отключенную систему ценообразования. Тем не менее, компания заявила, что в постарается вернуть деньги клиентам. Однако каким образом будет высчитываться компенсация - непонятно.