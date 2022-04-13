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1 час назад

Таксисты везде одинаковые: Uber раскритиковали за повышение цен после стрельбы в метро Нью-Йорка

Ferra.ru

Во вторник утром в час пик в бруклинском Сансет-парке человек в противогазе и строительном жилете открыл стрельбу в вагоне метро, задев 10 пассажиров и тяжело ранив пятерых. Некоторые пассажиры вскоре обнаружили, что после стрельбы цены на такси резко возросли.

Uber повысил цены после стрельбы в метро Нью-Йорка
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Пользователей смутила цена такси в этом районе, которая начиналась от 70 долларов. Вскоре Uber убрала наценку за поездки, однако у клиентов “осадочек” остался.

“Мы от всего сердца соболезнуем жертвам ужасной стрельбы, произошедшей сегодня утром в Сансет-парке”, - сказал Джош Голд, представитель Uber в интервью Engadget. "После этого инцидента Uber отключил дополнительное ценообразование в этом районе и ограничил цены по всему городу”*.

Компания не сообщила, как долго она намерена удерживать отключенную систему ценообразования. Тем не менее, компания заявила, что в постарается вернуть деньги клиентам. Однако каким образом будет высчитываться компенсация - непонятно.

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