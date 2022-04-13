В Германии выступили против визита Шольца в Киев

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики выступил против визита на Украину канцлера Германии Олафа Шольца после отказа украинских властей принимать президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы.

По словам Кубики, в сложившейся ситуации визит на Украину канцлера Олафа Шольца становится невозможным.

«Я не могу себе представить, чтобы канцлер правительства, поддерживаемого Свободной демократической партией Германии, поехал в страну, которая объявила главу нашего государства нежелательным лицом», - заметил он.

В свою очередь депутат бундестага, замглавы фракции Свободной демократической партии Александр Ламбсдорф напомнил, что федеральный президент выразил сожаления о тех ошибочных решениях, которые он ранее принимал.

«Поэтому это было очень неудачным решением Киева… Выйти из этого будет сложно. Очевидно, что федеральный канцлер сейчас, во всяком случае, в краткосрочной перспективе, не может ехать в Киев», - заметил парламентарий.

Он также высказал мнение, что такой визит «стал бы афронтом одного конституционного органа ФРГ против другого».