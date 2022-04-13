Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду выразил недоумение по поводу того, что российские миротворцы не пропустили группу оппозиционных депутатов парламента Армении через Лачинский коридор в Нагорный Карабах.

"Вызывает недоумение тот факт, что вчера миротворческий контингент РФ не пропустил в Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) группу депутатов Национального собрания Армении. Почему это вызывает недоумение? Потому что эта практика противоречит положению трехстороннего заявления от 9 ноября о том, что Лачинский коридор призван обеспечить связь между Нагорным Карабахом и Арменией", - сказал Пашинян, выступая в парламенте.

По словам главы армянского кабмина, "в Лачинском коридоре не предусматривается функция контроля <...>, тем более запрещать или блокировать передвижение депутатов, потому что коридор существует именно для обеспечения связи между Нагорным Карабахом и Арменией".

Во вторник оппозиционные фракции парламента "Армения" и "Честь имею" заявили о бойкоте заседания законодательного органа и отправились в Нагорный Карабах. Уже вечером они заявили, что российские миротворцы у КПП в Лачинском коридоре запретили им въезд. При этом они заявили, что за этим стоят "Пашинян и власти Азербайджана".