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32 минуты назад

Пашинян заявил, что российские миротворцы не пустили в Карабах армянских депутатов

ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду выразил недоумение по поводу того, что российские миротворцы не пропустили группу оппозиционных депутатов парламента Армении через Лачинский коридор в Нагорный Карабах.

"Вызывает недоумение тот факт, что вчера миротворческий контингент РФ не пропустил в Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) группу депутатов Национального собрания Армении. Почему это вызывает недоумение? Потому что эта практика противоречит положению трехстороннего заявления от 9 ноября о том, что Лачинский коридор призван обеспечить связь между Нагорным Карабахом и Арменией", - сказал Пашинян, выступая в парламенте.

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По словам главы армянского кабмина, "в Лачинском коридоре не предусматривается функция контроля <...>, тем более запрещать или блокировать передвижение депутатов, потому что коридор существует именно для обеспечения связи между Нагорным Карабахом и Арменией".

Во вторник оппозиционные фракции парламента "Армения" и "Честь имею" заявили о бойкоте заседания законодательного органа и отправились в Нагорный Карабах. Уже вечером они заявили, что российские миротворцы у КПП в Лачинском коридоре запретили им въезд. При этом они заявили, что за этим стоят "Пашинян и власти Азербайджана".

Российские миротворцы разместились вдоль линии соприкосновения в Карабахе и Лачинского коридора по условиям трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Владимира Путина от 9 ноября 2020 года, которое позволило положить конец боевым действиям в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, начавшимся осенью того года.

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