Минск решает вопрос о безвизовом въезде из ряда стран ЕС

Возможность безвизового въезда для граждан сопредельных стран рассматривается властями Беларуси. Об этом информирует 13 апреля Государственный пограничный комитет республики.
В информации, текст которой цитирует БЕЛТА, поясняется, что "в интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств ЕС права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси".
Кроме того, уточняет агентство, погранкомитетом "прорабатывается механизм, позволяющий данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска".
Кстати, по данным ГПК, после отмены коронавирусных ограничений на пересечение белорусской границы фиксируется увеличение количества иностранных граждан, прибывающих из сопредельных стран Евросоюза.