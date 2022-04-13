Минск решает вопрос о безвизовом въезде из ряда стран ЕС

Возможность безвизового въезда для граждан сопредельных стран рассматривается властями Беларуси. Об этом информирует 13 апреля Государственный пограничный комитет республики.

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В информации, текст которой цитирует БЕЛТА, поясняется, что "в интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств ЕС права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси".

Кроме того, уточняет агентство, погранкомитетом "прорабатывается механизм, позволяющий данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска".