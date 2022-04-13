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2 часа назад

Итальянская газета назвала роль Джонсона в противостоянии Запада и России

Lenta.ru

Премьер-министр Британии Борис Джонсон является «главным поджигателем» конфликта с Россией, считает колумнист итальянской газеты La Stampa.

В Италии назвали роль Джонсона в конфликте Запада и России
Фото: ReutersReuters

Комментируя недавний визит британского премьера в Киев, автор очерка назвал Джонсона политиком, который с момента начала конфликта на Украине пытается взять на себя роль лидера коалиции Запада в противостоянии с Россией.

«При этом, сидя в окопе, премьер Британии всячески пытался отмежеваться от этих вечно колеблющихся европейцев, то и дело твердящих свое фирменное "Да, конечно, но…". А британец, эдакий Джон Булль (собирательный образ англичанина, олицетворяющий Великобританию. — примечание "Ленты.ру"), устраивает им нагоняй», — считает журналист.

Также автор напомнил, что британский премьер-министр Тони Блэр аналогичным образом способствовал эскалации и началу войны в Ираке в 2003 году. По его мнению, Лондон со времен Суэцкого кризиса 1956 года выступает в роли «преданного дворецкого» для Вашингтона.

Ранее группа представителей более чем 550 продовольственных банков Великобритании констатировали, что рост цен на продукты и электричество на фоне антироссийских санкций подталкивает некоторых британских граждан «к краю пропасти». Так, «Независимая сеть продовольственной помощи» в письме премьер-министру Борису Джонсону заявила, что обеспокоена «масштабами страданий» и «способностью предотвратить голодание граждан в ближайшие недели и месяцы».

В мире,Тони Блэр,Борис Джонсон,
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