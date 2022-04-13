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51 минуту назад

Итальянский журналист Джорджо Бьянки прокомментировал провокацию в Буче

RT на русском

Итальянский журналист Джорджо Бьянки прокомментировал провокацию в Буче.

Итальянский журналист прокомментировал провокацию в Буче
Фото: ТАССТАСС

«Российские войска не могут допустить даже малейшей ошибки, ведь западные СМИ только и ждут удобной возможности, чтобы возложить вину на их страну», — заявил Бьянки.

По его словам, у него нет прямых доказательств, позволяющих опровергнуть заявления украинской стороны по поводу произошедшего в Буче.

«Главным образом мои сомнения связаны с задержкой в появлении информации о Буче. Почему никто не сообщил об этих телах раньше?» — отметил итальянский журналист.

Бьянки выразил мнение, что в Буче, возможно, произошла этническая чистка тех, кто «проявлял солидарность с Россией».

«Быть может, некоторые тела принадлежат погибшим в результате обстрелов, а другие — жертвам такой чистки», — добавил он.

Итальянский журналист подчеркнул, что, после того как российские военные покинули Бучу, это время было «крайне удобным для проведения зачистки населения, поскольку потом всю вину можно было переложить на ВС России».

Ранее президент России Владимир Путин назвал произошедшее в украинской Буче фейком.

В мире,Владимир Путин,Верховный суд,
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