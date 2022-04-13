Армения назвала условие признания территориальной целостности Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, при этом Ереван отмечает важность правового статуса Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, правовой статус Нагорного Карабаха должен быть направлен на обеспечение его безопасности.
«Армения признала территориальную целостность и нерушимость границ признала еще в 1992 году во время ратификации договора о сознании СНГ. Мы зафиксировали, что у Армении никогда не было территориальных претензий к Азербайджану, а вопрос Карабаха является не территориальным вопросом, а вопросом права. Статус Карабаха является не целью, а средством для обеспечения безопасности и права армян Нагорного Карабаха», - отметил он.
Ранее Пашинян высказался за скорейшее заключение соглашения о мире с Азербайджаном. При этом он допустил, что Баку может завести переговоры в тупик и использовать это для новой агрессии против Еревана и Нагорного Карабаха.