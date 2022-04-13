Армения назвала условие признания территориальной целостности Азербайджана

«Армения признала территориальную целостность и нерушимость границ признала еще в 1992 году во время ратификации договора о сознании СНГ. Мы зафиксировали, что у Армении никогда не было территориальных претензий к Азербайджану, а вопрос Карабаха является не территориальным вопросом, а вопросом права. Статус Карабаха является не целью, а средством для обеспечения безопасности и права армян Нагорного Карабаха», - отметил он.